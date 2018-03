Gatz na bezoek aan Netflix: 'Investeringen in Vlaamse fictie komen er'

Netflix zal vanaf 2019 gevoelig meer investeren in Vlaamse fictie. Dat staat op DeMorgen.be en is door de woordvoerder van de minister van Media Sven Gatz (Open VLD) aan KnackFocus.be bevestigd. Gatz is op dit moment op werkbezoek in de VS en bezocht maandag het hoofdkwartier van Netflix.

Concreet verwacht Gatz van Netflix dat het elk jaar 1,3 euro per Vlaamse abonnee investeert in Vlaamse televisiereeksen, net zoals Proximus en Telenet nu al doen. Op dit moment is er één Vlaamse original in de maak, de reeks Undercover, maar er komen er dus meer aan.

Volgens Eva Vanhengel, woordvoerder van minister Gatz, heeft Netflix er geen enkel probleem mee om te investeren in lokale series, maar wil ze wel zelf beslissen in welke reeksen ze geld pompt. Dat kan perfect: het is een van de twee mogelijkheden, naast het geld in het Mediafonds steken.

In mei vorig jaar zei Gatz al aan KnackFocus.be dat Netflix op termijn zou moeten voldoen aan die investeringsplicht. 'We verlangen van onze omroepen en distributeurs dat ze investeren in Vlaamse fictie. Wanneer over-the-topspelers onze markt bedienen, vind ik het logisch dat we ook van hen een bijdrage vragen', zei hij toen.

Er is in de VS geen overeenkomst getekend tussen de Vlaamse overheid en Netflix, maar Gatz wil het dossier niet koud laten worden. Deze zomer nog wil hij de afspraken in een decreet gieten, zodat Netflix volgend jaar in het systeem kan stappen.