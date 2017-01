Gatz: 'Ik betwijfel of de regionale omroepen alleen verder kunnen'

In de eerste editie van Deze week, de vernieuwde Streekkrant, wordt Vlaams minister van Cultuur en Media Sven Gatz (Open Vld) op de rooster gelegd. Hij spreekt zich ook uit over de toekomst van de regionale televisiezenders, een van de grote dossiers die hij wil uitklaren in 2017.

'Het goede nieuws is: de mensen zullen altijd lokaal nieuws willen. Wat gebeurt in onze streek, dat boeit ons. Dat zal nooit veranderen. Dat alleen al vind ik een ijzersterk argument om lokale media overeind te houden', zegt Gatz. 'Ik weet alleen niet in welke vorm bijvoorbeeld de regionale zenders over tien jaar zullen bestaan. Ik betwijfel of zij alleen verder kunnen.'

Gatz liet in zijn boek Over de media heb ik niets te zeggen al optekenen dat de regionale media wat hem betreft 'een zorgenkindje' zijn. In Deze week stelt hij dat schaalvergroting een oplossing kan zijn. 'Eén zender per provincie bijvoorbeeld. Maar zal dat genoeg zijn?'

De armoede verdelen

'Wij geven vandaag ongeveer twee miljoen euro steun aan de regionale omroepen. Die krijgen elk een deeltje. Ik vind dat niet zo zinvol. Dat is de armoede verdelen. Zou het niet zinvoller zijn dat budget in te zetten om gezamenlijk de digitale omslag te maken?' vraagt Gatz zich af. 'Let op: de redactionele autonomie van elke zender moet bewaard blijven. Maar kunnen zij niet op andere domeinen samenwerken? Dat is voor mij het belangrijkste element in het overleg met hen de komende maanden.'

'Ik sta open voor alle voorstellen. Alleen als de zenders gaan pleiten voor méér overheidsgeld, dan zeg ik nu al neen', zegt Gatz resoluut. 'Er moet iets fundamenteels veranderen. Anders zou het worstcasescenario wél kunnen uitkomen.' De minister laat weten dat de VRT daar voor hem zeker een rol in kan spelen. 'Maar dat is een piste, niet meer dan dat.'

In een artikel op KnackFocus.be lieten de regionale omroepen zelf al optekenen dat ze openstaan voor onder andere de digitale knowhow van de VRT. Net als Gatz benadrukten ze hun eigen autonomie. 'Het kan niet de bedoeling zijn dat we alle regionale redacties zomaar samengooien onder het dak van de VRT', zei Bart Coopman, hoofdredacteur van Focus-WTV, toen.

'Kritiek tussen machten kan, maar spaarzaam'

Gatz gaf ook zijn visie op commentaar op journalisten en rechters door politici. De afgelopen maanden uitte N-VA-voorzitter Bart De Wever kritiek op 'opiniërende journalistiek' en spraken zowel N-VA als Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) over 'wereldvreemde rechters'.

'Ik zou wel een oproep willen doen aan politici, ook aan mezelf, om spaarzaam om te springen met die kritiek. De recente kritiek op rechters verontrust mij trouwens nog meer. Niet voor niets heeft men ooit beslist de drie machten te scheiden met daarboven de onafhankelijke media die erover bericht.'

Kritiek tussen die machten kan, vindt Gatz, 'maar die moet zeer spaarzaam aangewend worden. En ten aanzien van rechters spaarzamer dan nu. Wat nu gebeurt, is geen goede evolutie. Dat moet stoppen.'