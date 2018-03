Gatz geeft erkenning van Hit! aan Topradio

Minister van Media Sven Gatz (Open VLD) erkent Topradio alsnog als een van de vier semilandelijke netwerkradio's in zijn nieuwe radioplan. Dat maakt de minister bekend in een persbericht.

Oorspronkelijk was die erkenning voor Hit!, maar die werd afgelopen maand geschorst door de Raad van State, omdat CFM nv, het mediabedrijf achter Hit!, gelogen had in zijn aanvraag. Daarin was sprake van een 'structurele overeenkomst' met lifestylemagazine Flair, maar in een mail aan Topradio verklaarde de brandmanager van Flair dat er geen bindend engagement was en dat er enkel gesprekken liepen.

Gatz wacht de definitieve uitspraak van de Raad van State niet af en geeft de erkenning voor het derde frequentiepakket aan Topradio. 'Volgens het beginsel 'fraus omnia corrumpit' kan het dossier niet langer redelijkerwijze beoordeeld worden', zegt Gatz. 'Het wordt bijgevolg geweerd uit de beoordeling van de kandidaten voor pakket 3. De facto komt de erkenning dan toe aan de tweede gerangschikte kandidaat, NV Topradio.'