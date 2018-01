Gaat Jeroen Meus 'Twee tot de zesde macht' presenteren?

Meus, die eerder al regelmatig deelnam aan de quiz, zou Bart De Pauw opvolgen. Hij bedacht het programma en presenteerde het sinds de start in 2012, maar zag zijn samenwerking met de VRT begin november verbroken worden nadat hij door enkele vrouwen werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. De VRT schrapte toen ook vier nog uit te zenden afleveringen en liet de vraag of de quiz ooit nog zou terugkeren open.

'Ik ben een beetje in snelheid gepakt', zei Meus op Studio Brussel over de communicatie van de VRT. 'Toen de krant in de bus viel, was ik eigenlijk nog aan het nadenken. Het is wat vroeg, maar waar rook is, is vuur, ik ben gevraagd, maar ik heb nog geen ja gezegd. Ik ben wel heel erg geprikkeld. Maar tegelijkertijd ook angstig, dan wil ik het weer wel en dan weer niet.'

Meus is naast kok ook tv-maker sinds hij in 2004 een rubriek had in het zomerprogramma Aan tafel!. Daarna volgden onder meer Met Meus en vork en Plat Préféré, waarin hij de lievelingsgerechten van historische figuren bereidde. Sinds 2010 presenteert hij Dagelijkse Kost. Intussen maakte hij ook documentairereeksen De patat en Goed volk.

Hoe het verder moet met Koeken Troef!, het productiehuis van De Pauw dat Twee tot de zesde macht maakte, is nog niet bekend. 'We staan open voor dialoog [...] om tot een constructieve oplossing te komen voor producties', zegt communicatiemanager Bob Vermeir daarover..