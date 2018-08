Frances Lefebure is speerpunt van het VTM-najaar (maar niemand weet wat ze gaat doen)

Als laatste van de grote traditionele tv-zenders heeft VTM donderdag zijn plannen voor de herfst voorgesteld. De grootste commerciële zender van het land gaat prat op dertien nieuwe programma's, al is nieuw een rekbaar begrip. Zo zit Boer zkt vrouw - de wereld rond bij de nieuwigheden, omdat de deelnemende landbouwers in het buitenland actief zijn. Ook met The Voice Senior, een reeks van The Voice met enkel deelnemers ouder dan zestig jaar, en Helden van hier: op interventie, de opvolger van onder meer Helden van hier: door het vuur, breit VTM in eerste instantie verder op bestaande successen.

Wel helemaal nieuw is De 13 geboden, een nieuwe politiereeks met Dirk Van Dijck en Marie Vinck in de hoofdrollen, waarin een misdadiger de wereld een geweten wil schoppen. Verder bereidt Frances Lefebure een nieuw programma voor met een groot deel van het oorspronkelijke team achter Sorry voor alles, dat in oktober 2016 naar Medialaan vertrok. Hoe dat er zal uitzien, is nog een goed bewaard geheim.

Nog nieuw is Koppels, waarvoor vier Vlaamse koppels hun eigen unieke relatietraining filmen, met opdrachten die ze krijgen van Chloé De Bie en Wim Slabbinck. In Jong geweld, een programma in het kader van Rodeneuzendag, gaan zes kinderen van bekende vaders en moeders, onder wie die van Günther Neefs, Dana Winner en Peter Van de Veire, samen op een bijzonder kamp. Daarin ondernemen ze onder meer een zware tocht met jongens en meisjes met een fysieke beperking en gaan ze sporten met patiënten van het Zeepreventorium. Voor de dierenliefhebbers is er het nieuwe Beestig.



Over de rest van de nieuwe programma's geraakte eerder al heel wat bekend. Dat Sieg De Doncker en Olga Leyers met senioren een wereldreis ondernemen in De wereld rond met 80-jarigen bijvoorbeeld, maar ook dat Niels Destadsbader voor Dance As One op zoek gaat naar het beste synchrone danskoppel en dat Bazart zijn eigen documentaire krijgt, Het begin voorbij. Vaste waarden Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel gaan voor amusement met de quiz Wat een jaar! en de matchen van de Rode Duivels moeten de sportliefhebber aan VTM binden.

Verder plant VTM nieuwe seizoenen van een hele resem programma's, van Familie over Het Lichaam van Coppens tot Jambers in de Politiek, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.