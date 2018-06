Flo Windey: 'Besef het effe: je gebruikt het n-woord niet als blanke. Nooit'

Wie boven de vijfentwintig is, hoort het in Keulen, Werchter of Kiewit donderen als hij de naam Florence, kortweg Flo, Windey hoort, maar de rest van Vlaanderen weet maar al te goed wie de 22-jarige studente journalistiek is die elke zomer door Studio Brussel in de wei wordt gestuurd om de festivals te coveren voor Instagram. Dit jaar vervult ze haar taak in habijt als Moeder Floverste, die al de zonden die u begaat voor het podium of in uw tentje met zwier vergeeft in ruil voor een goed verhaal.

In een interview, dat deze week in Knack Focus verschijnt, heeft Windey het over Niels Destadsbader ('Ik sla probleemloos een praatje met Alex Turner, maar bij hem ben ik plots starstruck'), Lieven Van Gils ('Een heel goede journalist, punt') en haar eigen generatie. Dat die anders in elkaar zit dan de rest van de samenleving, wil Windey best geloven: 'We denken vooral veel menselijker dan oudere generaties.'

Als voorbeeld haalt ze de controverse rond een recent optreden van Kendrick Lamar aan. De Amerikaanse rapper liet een jonge blanke fan meerappen met het nummer M.A.A.D City en stuurde haar scheldend weer weg toen ze het n-woord meezong, dat zo'n twintig keer in de tekst voorkomt. 'Besef het effe: je gebruikt het N-woord niet als blanke. Nooit. Ik heb die fout een keer in al mijn enthousiasme gemaakt in de buurt van een zwarte vriendin. Nooit meer. 'Girl, what the hell?' Laat staan dat ik het voor een overwegend zwart publiek zou doen.'

Leergierige puppy's

'Op Twitter was het kot echt te klein. Net zoals mijn generatie je bijvoorbeeld altijd op culturele toe-eigening zal aanspreken. Sociale media hebben me ook veel bijgeleerd over black culture of racisme: het is één ding om te zien hoe je zwarte vrienden op school tegen vooroordelen moeten vechten, maar iets heel anders om te zien hoeveel racisme er online nog is.'

'You have to educate yourself', vat ze samen. 'Zeker als je ziet hoe de oudere generaties de bal nog vaak misslaan: wij zijn leergierige puppy's, maar oude honden leer je toch moeilijker nieuwe trucjes aan. Kijk maar naar dat recente #MeToo-grapje vanWim Oosterlinck(die tweette: 'Bart De Pauw is jarig. Hij wordt 50 vandaag. Stuur #MeToo als jij ook jarig bent', nvdr.), al zet dat tegelijk veel mensen aan het denken over de grenzen van humor.'

'Wat op sociale media gebeurt, verandert ook hoe je tegen het leven aankijkt. Misschien moet ik mijn hippiebril dringend afzetten, maar ik geloof oprecht dat dat een verschil maakt. Het is misschien niet altijd mijn strijd, maar als ik in de marge ook al anders ga denken, maakt dat de strijd van een ander veel draaglijker.