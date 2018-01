Filip Peeters over het succes van Salamander: 'Of het nu de Westhoek is of Canada: iedereen ziet wat goed is en wat niet'

Sinds zondag zien we hem opnieuw op het kleine scherm als inspecteur Paul Gerardi, maar het zou weleens kunnen dat we Filip Peeters na Salamander 2 even niet meer op het scherm zullen krijgen. De acteur wisselt het geweer van schouder en zal zich in de toekomst vooral als regisseur en producent tonen. 'Tenzij er een offer I can't refuse komt, natuurlijk. Dan zeg ik geen neen.'

Weet je nog wanneer het besef kwam dat je wilde stoppen met acteren?

FILIP PEETERS: Dat groeit. Een journalist vroeg me of ik wist in hoeveel titels ik had meegespeeld. Het bleken er 140 te zijn. Ik heb de laatste jaren enorm hard gewerkt en zo voelde het ook: als werken, niet als spelen. Het is niet de bedoeling dat ik me niet meer amuseer in mijn job. Ik was op een punt gekomen dat het echt genoeg was geweest. Ik voelde niet langer de honger om mijn tanden in een rol te zetten. Ik was ook op een leeftijd gekomen dat het kon om te zeggen dat ik enkel nog wil doen wat ik echt wil doen, en dat dat dan ook écht goed moet zijn. Ik stop dus niet met acteren, neen. Zeg nooit nooit, hé. (lacht)

Maar voortaan vinden we je dus aan de andere kant van de camera terug. Bevalt dat regisseren jou?

PEETERS: Absoluut. Een acteur is maar een kleine schakel in een grote machine. Vaak ben je er zelfs geen deel van: je komt toe, doet je ding, en je bent weer weg. Als regisseur ben je lid van een team, trek je samen aan de kar, en ben je eigenlijk zelfs de kapitein van het schip. Dat gevoel, van samen buffelen en ervoor gaan, is onbetaalbaar. Het is een teamsport hé, maar ik vind het ook gewoon fijn om een grotere verantwoordelijkheid te hebben. En ja, natuurlijk komt het ook uit een drang om zelf verhalen te vertellen.

Daarom ontpop je je ook tot producent, die anderen hun projecten mogelijk wil maken. Heb je al een beeld voor ogen van wat voor films of series je wil realiseren?

PEETERS: Het is de bedoeling om hele goede, kwalitatieve producties op poten te zetten. Dat kan een heel klein verhaal zijn, maar evengoed iets dat groots uitpakt. Als het maar iets universeels is dat toegankelijk en herkenbaar is.

En zo kwam er een einde aan je 'Duitse periode' (Peeters speelde in meerdere Duitse films en series)?

PEETERS: Einde? Het is relatiever dan dat hoor. Zo zwartwit is het niet. Ook daar geldt: als er een offer I can't refuse komt, dan zeg ik geen neen. Maar ik probeer te matigen. Dat wel.

Laten we nog even naar Salamander gaan. Had je zelf zin om nog eens in de huid van Paul Gerardi te kruipen?

PEETERS: Ja hoor. Die mogelijkheid lag altijd open. Paul Gerardi is een dankbaar personage om te spelen, met zijn groot rechtvaardigheidsgevoel. Tegen onrecht wil hij alles in de weegschaal leggen, tot het welzijn van zijn gezin toe. Op gevaar van eigen leven ook, maar dat is natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid.

Het heeft wel vijf jaar geduurd voor er een tweede reeks kwam. Moest het echt zo lang duren?

PEETERS: We zijn nooit aan Salamander begonnen met het idee een vervolg te maken. Toen de eerste reeks een succes werd, kwam de drang dan toch om snel een vervolg maken. Er was het plan om Paul Gerardi wekelijks te laten terugkomen als een nieuwe Witse, maar dat leek dan toch niet zo interessant. Je mag ook niet vergeten dat, als je ergens een vervolg op maakt, je de kwaliteit hoog moet houden. Het mag niet minder zijn dan wat voorafging, dus dan neem je beter je tijd. Het was pas toen Ward Hulselmans (de scenarist, red.) met een nieuw idee kwam dat we onszelf er klaar voor achtten.

Is de reeks net als zijn voorganger opnieuw verkocht aan het buitenland?

PEETERS: Absoluut. De BBC heeft de reeks opnieuw overgenomen en ook enkele andere landen hebben het aangekocht. Na het eerste seizoen was er natuurlijk het vertrouwen dat we ook deze keer met iets goeds zouden komen. De teaser die we al een hele tijd terug losten op de internationale markt heeft op dat vlak zeer goed gewerkt.

Weet jij waarom Salamander zo aanslaat?

PEETERS: Het vet van de soep komt altijd bovendrijven, en in dit geval wil dat zeggen: het is een goed verhaal. Een goed scenario is immers alles: pas dan heb je de mogelijkheid om een goede reeks te filmen. Van een slecht idee maak je nooit iets goeds. Als je dan, zoals bij Salamander het geval is, veel zorg besteedt aan alle departementen zoals regie, decor, enzovoort dan krijg je een kwaliteitsproduct dat zichzelf bijna verkoopt. Of het nu de Westhoek is of Canada: iedereen ziet wat goed is en wat niet.