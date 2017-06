Facebook gaat tv maken, en het mag wat kosten

Dat Facebook tv-plannen heeft, is al lang geweten. Een paar maanden geleden geraakte nog bekend dat de internetgigant haar gebruikers naar series wil laten kijken via de Facebookapp, maar ook via settop-boxes als de Apple TV.

Nu bericht de zakenkrant The Wall Street Journal dat Facebook bezig is met een aantal tv-programma's. Die zouden nog deze zomer moeten starten. In de pijplijn zitten al het relatiedrama Strangers en het spelprogramma Last State Standing, waarin vertegenwoordigers van alle vijftig staten van de VS het tegen elkaar zullen opnemen. Naast de traditionele shows denkt Facebook ook aan kortere producties. Met de nieuwe programma's mikt het bedrijf vooral op de doelgroep tussen 13 en 34 jaar.

Hoe groot de ambities van Facebook zijn, is niet helemaal duidelijk. Volgens The Wall Street Journal wil de firma van Mark Zuckerberg er 3 miljoen dollar per aflevering tegenaan gooien. Dat ligt in de grootteorde van een reeks als Mad Men, maar de échte topreeksen als House of Cards (4,5 miljoen dollar) of Games of Thrones (10 miljoen dollar, en nog meer voor het nieuwe seizoen) ronden die kaap vlot.

Daar komt nog bij dat Facebook niet het enige bedrijf is dat mee de toekomst van televisie wil bepalen. Apple bijvoorbeeld lanceerde onlangs nog de spelshow Planet of the Apps en nam twee toplui van Sony Pictures Television aan om het tv-luik van Apple in goede banen te leiden. Ook Google werkt aan eigen content voor YouTube Red, het betalende deel van de wereldberoemde videosite. En dan zijn er natuurlijk de grote streamingdiensten als Netflix en Amazon. In die zin missen we nog één belangrijk antwoord op de vragen rond Facebooktelevisie: hoeveel het de gebruiker zal gaan kosten.