Epische gevechten op til in eerste trailer Game of Thrones: seizoen 7

Het nieuwe seizoen van Game of Thrones komt traag maar zeker dichterbij. Daarom heeft HBO dan ook een eerste trailer voor het zevende seizoen van de succesvolle serie de wereld ingestuurd. In de trailer zien we onder meer Cersei Lannister en Daenerys Targaryen die zich voorbereiden op wat ongetwijfeld een confrontatie wordt van epische proporties.

Al valt er net zoveel te zeggen over wie we niet te zien krijgen in de nieuwe trailer: de White Walkers. Terwijl ze in Westeros de zwaarden slijpen, trekt in het noorden een leger van ondoden op. Vraag is of een van de twee strijdende koninginnen wel voorbereid is op de winter.

Het is weliswaar nog even wachten geblazen vooraleer we weten wie de ijzeren troon zal bestijgen. De eerste aflevering zal pas vanaf 16 juli beschikbaar zijn.