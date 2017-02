Elf potentiële saboteurs in nieuw seizoen "De Mol" op Vier

Dertien jaar lag "De Mol" stof te vergaren in de archieven van productiehuis Woestijnvis. Tot Vier begin vorig jaar besliste om het legendarische programma dat voordien op de openbare omroep verscheen opnieuw uit te zenden. Met Gilles De Coster als presentator was "De Mol" 2.0 helemaal klaar om aan te knopen met de tv-successen van weleer.

In Vilvoorde hebben ze zich die keuze alvast niet beklaagd. Met een gemiddelde van 1.109.264 kijkers en tijdens de finale zelfs een piek van 1.364.036 kijkers was "De Mol" het best scorende voorjaarsprogramma op Vier ooit. Het succes reflecteerde zich in het aantal kandidaten voor de tweede reeks. Bijna 6.500 mensen schreven zich in, "twee keer zoveel" als het jaar voordien, zegt De Coster. Nog een opvallende statistiek: meer dan de helft van de kandidaten was jonger dan 30. "Met de vorige reeks hebben we een nieuwe generatie 'De Mol'-fans aangesproken. Dat is voor mij persoonlijk een groot compliment."

Uit die meer dan 6.000 inzendingen werden uiteindelijk elf kandidaten geselecteerd. Een van de vijf vrouwen en zes mannen is de opvolger van Gilles Van Bouwel als De Mol en een van de elf zal in de voetsporen treden van winnares Cathy van der Ha.

De jongste kandidaat is Bouba Kalala (19) uit Wolvertem. Annelies Cooymans (58) uit Schoten is de nestor van de groep. Daarnaast zijn ook Eline Michiels (24) uit Overmere, Jessica Ceuppens (24) uit Brussel, Sam Breemans (24) uit Hamont-Achel, Marzena Juzba (28) uit Sint-Amandsberg, Davey Van Rode (28) uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Bertrand Vanderbeken (31) uit Vorst, Jolien Paepen (35) uit Poederlee, Robin Justé (43) uit Holsbeek en Hans De Winter (53) uit Wijnegem in het spoor van De Coster naar Zuid-Afrika getrokken.

Wie uiteindelijk met 100.000 euro naar huis gaat, zie je vanaf maandag 6 februari om 20.35 uur op Vier.