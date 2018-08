Eén leunt dit najaar op gevestigde waarden en serie 'Over water'

De tijd dat Eén op het einde van de zomer een tiental nieuwe programma's voorstelde, lijkt voorbij. Zo heeft de zender voor het najaar 'maar' één nieuwe serie in petto: Over water, de reeks van Tom Lenaerts en Knack Focus-columnist Paul Baeten Gronda. In de reeks speelt Tom Dewispelaere een tv-vedette op retour met een alcoholverslaving, die zich wil herpakken als werknemer in het havenbedrijf van zijn schoonvader. Ook Tom Van Dyck, Natali Broods, Ruth Becquart, Kevin Janssens en Jeroen Perceval hebben belangrijke rollen.

Verder stelde Eén enkele nieuwe human interest-programma's voor. In Zelfde deur, 20 jaar later bezoekt Martin Heylen dezelfde mensen die hij twee decennia geleden overviel voor Man bijt hond. Lieve Blancquaert maakt na Birth Day en Wedding Day nu ook Last Days, waarin ze in beeld brengt hoe mensen van over de hele wereld omgaan met de dood. In navolging van Spoed 24/7 en Politie 24/7 is er dit najaar Kinderziekenhuis 24/7

Op fictiegebied worden In Vlaamse velden, De Ridder en Loslopend wild herhaald, terwijl Professor T. en Zie mij graag nieuwe afleveringen krijgen. De klas, Reizen Waes en Over eten krijgen ook een nieuw seizoen, net als Die huis, waarvoor Eric Goens onder anderen Filip Peeters en Zuhal Demir liet overvliegen naar Zuid-Afrika. Ook Kalmte kan u redden en Weg zijn wij worden verlengd wegens succes.