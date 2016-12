Dit zijn de 10 beste internationale tv-series van 2016 volgens Knack Focus

Voor wie het zich nog afvroeg: we zijn, in dit peak TV-tijdperk, nog altijd rotverwend wat buitenlandse reeksen betreft. Dé grote troonopvolger voor de grote reeksen van weleer kwam er niet, en daar is een goede reden voor: er werd heel veel goede tv gemaakt het voorbije jaar. Zo veel dat series waar nauwelijks iets op aan te merken valt - zoals pakweg Narcos, Black Mirror, House of Cards of The Crown - niet eens onze top tien halen.

Opmerkelijk: de series die het nadrukkelijkst naar een kroon dongen, kregen die net niet. Martin Scorseses Vinyl, zowat het meest prestigieuze dat dit jaar uitkwam, is na één seizoen alweer roemloos afgevoerd. Westworld, de gedoodverfde opvolger van Game of Thrones, wilde vooral heel erg pienter zijn, maar bleef steken op een beetje Lost, een beetje Inception en heel veel kunstmatig opgepompte intelligentie. Net goed genoeg voor onze top tien, maar of dat volstaat om de nieuwe Game of Thrones te zijn - dat zich dit jaar overigens opnieuw rechttrok - moet in het tweede seizoen nog blijken.

Vreemd genoeg zijn het reeksen die op voorhand weinig of geen verwachtingen wekten die met de podiumplaatsen gingen lopen. Stranger Things, de reeks waar je dit jaar niet omheen kon, toonde dat tv-nostalgie meer kan zijn dan Fuller House. The Leftovers stak na het eerste seizoen een tandje bij en leverde een van de radicaalste en uitdagendste series in tijden af - een parel die spijtig genoeg bij de kijker ondergewaardeerd bleef. Horace and Pete, de webreeks van Louis CK, bewees dan weer dat goede tv ook zonder tv-toestel te vinden is.

Overigens: om de volledige top tien te kunnen kijken moet u dus digitale tv, Play More, Netflix en het web in huis hebben. Peak TV: het heeft ook zo zijn nadelen.

De 10 beste internationale tv-series van 2016 volgens Knack Focus

10. WESTWORLD (HBO, Telenet)

Tripje naar Disneyland? Dit pretpark is véél interessanter.

9. AMERICAN CRIME STORY: THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON (FX/2BE)

Hoe een waargebeurde rechtszaak voor spannende en entertainende tv zorgt.

8. UNREAL (Lifetime, Fox)

U zult nooit nog naar reality-tv kijken zonder de vragen die deze serie opwerpt in het achterhoofd.

7. ATLANTA (FX/FOX)

Twin Peaks met rappers. 'nuff said.

6. GAME OF THRONES - SEIZOEN 6 (HBO/TELENET/Q2)

Veruit het beste seizoen sinds het eerste.

5. BETTER CALL SAUL - SEIZOEN 2 (AMC/Netflix)

Nog altijd de beste remedie tegen afkickverschijnselen van Breaking Bad.

4. MR. ROBOT - SEIZOEN 2 (USA/TELENET)

U plakt uw laptop weleens dicht met tape en hebt in tijden van opgeklopte warmte vooral nood aan een donker hackerdrama.

3. HORACE AND PETE (louisck.net)

Omdat dit uw nieuwe stamcafé werd, waar u al uw problemen verdronk in het niet onaardige gezelschap van Louis CK, Steve Buscemi en Jessica Lange.

2. THE LEFTOVERS - SEIZOEN 2 (HBO/Telenet/Canvas)

Omdat u graag de restjes aan de feestdis oppeuzelt, tiens.

1. STRANGER THINGS (Netflix)

De reeks waar u dit jaar niet omheen kon, waarin uw verlangen naar mom jeans, synthsoundtracks en Dungeons & Dragons audiovisueel bevredigd werd.

