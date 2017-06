Dit vinden wij van It's Showtime!: 'Lichtvoetig en ongegeneerd karikaturaal'

Het eerste beeld vertelt bijna alles over deze nieuwe reeks van Bart De Pauw. Hij zit als 'ons pa' Antoine in een tuinstoel. Benen wijd, ­onverzorgd haar tot op de schouders, pafferig gezicht, het witte onderlijfje dat nauwelijks de opbollende bierbuik kan verhullen. Hij nipt van zijn blik bier en reageert met iets wat nog verre sporen van de menselijke spraak draagt op de vraag van Tom Audenaert, die als wijkagent Willy naast hem zit. Ook in een tuinstoel. Ook met een pint bier. 'Allez jong, het is zover. De Kenny gaat door­breken', zegt wijkagent Willy, waarop 'ons pa' een paar onverstaanbare klanken uitbraakt.

...