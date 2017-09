'Die huis': veel wijn en evenveel tranen

Sommige tv-programma's zijn niet aan te raden voor mensen met een chronisch alcoholprobleem. Eric Goens had Sabine Hagedoren, die wat sukkelde met een pijnlijke enkel, nog maar net op de laadbak van een tractor geholpen, of daar viste hij al de eerste fles witte wijn uit een sportzak. 'Ik eet, ik drink, ik zorg voor gezelschap', mompelde hij voor hij zijn eerste slok nam. Het was onduidelijk op welk moment van de dag de 24 uur van Sabine en Eric precies begonnen, maar aangezien de zon nog gulzig over het land scheen, leek de avond nog veraf.

...