Die huis al vroeger op antenne na moeilijke start Bargoens

Bargoens, het programma waarin Eric Goens acht weken lang mensen volgt die het niet gemakkelijk hebben in de samenleving, heeft het moeilijk. Qua kijkcijfers heeft het programma de kaap van 500.000 nog niet gerond. In hetzelfde slot haalde De Rechtbank op vier vorige dinsdag zo'n 518.000 kijkers en The Wall, de quiz met Niels Destadsbader op VTM, 691.000 kijkers.

'Achteraf gezien blijkt een programma als Bargoens toch net iets te ambitieus om op 20.40 uur in het zendschema te staan', concludeert Olivier Goris, netmanager van Eén. De zender heeft beslist om Bargoens naar woensdag te verplaatsen, later op de avond . In de plaats daarvan begint Eén al aan Die huis, dat andere programma van Goens. 'We blijven het een heel sterk programma vinden, maar qua vorm en inhoud denken we dat het later op de avond beter tot zijn recht zal komen.'

Die huis, een variant op Het huis die in Zuid-Afrika werd opgenomen, zal dus vanaf 26 september elke dinsdag op Eén te zien zijn. De centrale gast in de eerste aflevering is weervrouw Sabine Hagedoren. Later volgen sportvrouwen Nafi Thiam en Imke Courtois, Marcel Vanthilt, Steven Van Herreweghe, Wim De Vilder, Kris Peeters, Leah Thys, Adriaan Van den Hoof en Josje Huisman.

'Ik wil verrassen', zei Eric Goens eerder al over Bargoens in Knack Focus. 'Je komt in aflevering 1, 2 of 3 niet te weten waarom Stijn en Sven (mensen die in het programma belicht worden, nvdr.) al zo lang in de gevangenis zitten. Als kijker moet je dat in het grotere geheel zien. En daar ligt dus het risico: ik verwacht van de kijker dat hij bij de les blijft. Maar als hij dat doet, ben ik zeker dat hij regelmatig 'what the fuck' zal mompelen. Elk personage maakt een enorme evolutie door.'