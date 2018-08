Deze Nederlandse tv-show doet je dieper nadenken dan je zelf zou willen

Hij of zij die nooit van gedachten verandert, denkt te weinig na. Geen klassieke wijsheid, gewoon een ter plekke verzonnen zin. Maar volgens mij klopt hij wel. De eigen overtuiging tegen het licht houden, naast andere overtuigingen leggen, ze dan opnieuw bekijken om te onderzoeken of ze nog standhoudt, is een ongemeen boeiend proces. Het maakt ons mens. Feilbaar, veranderlijk en in staat om nieuwe inzichten te verwerven.

