De zoon van onze tv-vrouw: 'De mol en Temptation Island zijn gemaakt voor bejaarden'

Wie ik dacht dat De mol was? Het meisje was acht en keek me met grote ogen aan. 'Pater Pieter', smeet mijn zoon van dertien zich ertussen. Nog voor ik iets kon zeggen, had hij zich naast het kind gezet en begon hij die hele Mol te analyseren. Samengevat kwam het erop neer dat die makers van De mol geen uilen zijn en ook wel weten dat het maatschappelijk te gevoelig ligt om van een moslim een mol te maken. 'Bahador de mol? Dat zou weer weken aan een stuk gezeur over de islam opleveren.' Met die Pieter lag het volgens hem anders. Een pastoor die vlakaf liegt, lijkt zo onwaarschijnlijk dat hij wel de mol moest zijn. Het kind knikte ernstig. Ze zette een kruis in het vakje naast Pieter op het blad dat ze van de juf had gekregen.

...