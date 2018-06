De Tussenstand: dit zijn de 10 beste Vlaamse tv-programma's van het voorjaar

1. De dag (Play More)

Jonas Geirnaert en Julie Mahieu hebben lang aan De dag gewerkt, maar het heeft geloond. In hun reeks, die pas later op Vier te zien zal zijn, worden geen losse eindjes weggemoffeld door visuele spitsvondigheden, wat van deze serie vol bijzondere spanningsbogen een verademing maakt om naar te kijken.

2. Amazones (Canvas)

Voor Amazones trok De Aguirre de wereld rond om te spreken met vrouwen die de wapens opnemen, tegen of volgens de wet. De journaliste luistert, polst en legt stukken van verhalen naast elkaar omdat ze allang niet meer in elkaar passen. Rauwe tv heet dat dan.

3. Down the road (Eén)

'Er zijn programma's die de bestaansreden van de openbare omroep zo onomstotelijk aantonen dat je bereid bent om ondingen als Buurman, wat doet u nu? met een waas van amnesie te omhullen', schreven we over deze feelgoodtrip met zes twintigers en dertigers met het downsyndroom. 'Voor iedereen die koketteert met het idee dat jezelf zijn het allerbelangrijkste is: ga in de leer bij een 'mongool'.'

4. Hotel Römantiek (Vier)

Een datingprogramma voor zestigplussers kan makkelijk lacherig, klef of voyeuristisch worden, maar voor het tweede jaar op rij is Hotel Römantiek warm en grappig gebleken. Een derde trip naar de Alpen? Laat maar komen!

5. De ideale wereld (Canvas)

De Man is nog altijd even klein, Michiel is nog altijd even sociaal incapabel en Luc Haekens neemt nog altijd even vlot marktbezoekers in de zeik: ook seizoen nummer negen van De ideale wereld was van het geestigste dat er op de Vlaamse televisie te zien was. Laat het duidelijk zijn: Jan Jaap Van der Wal heeft grote schoenen te vullen.

6. God woont in Berchem (Canvas)

Met God woont in Berchem maakte Dimitri Van Zeebroeck een documentaire over geloof, religie, God en het grote mysterie dat sommige mensen voelen maar zelden kunnen verklaren. En dat allemaal in Berchem, waar de gebedshuizen van verschillende strekkingen elkaar net niet in de weg staan. De grootste troef van dit programma? Altijd primeert de waardigheid.

7. De Columbus (Eén)

Onthaasten in het openbaar en met een camera voor je neus, hoe doe je dat precies? Wim Lybaert probeerde die vraag te beantwoorden in een omgebouwde dieselbus en kwam terug met een stukje puur geluk op tv-formaat. En ja, van zijn hand is dat geloofwaardig.

8. De mol (Vier)

Voor het eerst in jaren viel er televisioneel nog eens wat te beleven op zondagavond. Kwam eruit als grote winnaar: De mol, dat dit jaar samen te vatten viel als Mexicaans, moeilijk en maar-mag-een-priester-wel-liegen-van-het-bisdom.

9. Kan iedereen nog volgen? (VTM)

Lieven Scheires eerste eigen programma voor VTM is een vrolijke quiz geworden over de toekomst, maar de toekomst als een kwestie van min of meer overtollige gadgets en exquise staaltjes technologische overbodigheid. Niet zo heerlijk chaotisch, knotsgek en verrassend als Scheire en de schepping, maar vrolijk en olijk is het wel.

10. Watt (Canvas)

Jonas Verstraeten en Natalie Eggermont, de eerste ingenieur en klimaatrealist, de tweede arts en klimaatactiviste, bleven met hun programma misschien wat op de vlakte, maar hebben absoluut de verdienste dat ze hun tanden zet in het klimaat en aantonen dat de grote ommekeer waar we voor staan niet eenvoudig, maar evenmin ondenkbaar is.