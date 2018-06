De Tussenstand: dit zijn de 10 beste series van het voorjaar

10. Babylon Berlin (Play More)

Het tweede seizoen van de duurste niet-Engelstalige reeks ooit loste de verwachtingen na het eerste seizoen in. Opnieuw werden we acht afleveringen lang meegezogen in het politiek woelige Berlijn uit het interbellum, inclusief treinen uit de Sovjet-Unie. Babylon Berlin is de cursus geschiedenis waar wél uren voor wil gaan zitten.

9. Deep State (Fox)

Deze gespierde versie van Homeland en The Night Manager gaat geen spionagecliché uit de weg gaat, maar heeft wel een verhaal om je tanden in te zetten. Centraal in het wat ingewikkelde verhaal staat een geheim agent die de rotzooi moet gaan opruimen na een mislukte operatie in Teheran en langs alle kanten wordt tegengewerkt. Een complot? In ieder geval een samenzwering om ons weer een paar avonden aan onze bank te kluisteren.

8. Westworld (Play More)

Zoals het ernaar uitziet, zal 2018 het zonder verse afleveringen van Game of Thrones moeten doen, maar dat betekent niet dat de fans van labyrinthische plots, seks en geweld op hun honger moeten blijven zitten. Westworld voorzag u er meer dan ooit van, en u kreeg er ook nog eens meeslependere verhaallijnen bij dan die uit het eerste seizoen.

7. Barry (Play More)

Soms is de pitch de halve reeks. Neem nu Barry, waarin Bill Hader (Saturday Night Live), een depressieve ex-marinier vertolkt die in het grijze Cleveland als laaggeprijsde huurmoordenaar aan de bak komt. Tot hij naar het zonnige LA dient te reizen om een aspirerende acteur om te leggen en zo in het toneelmilieu verzeilt. En o ja, Henry Winkler, voor eeuwig en drie dagen The Fonz uit Happy Days, heeft een heerlijke bijrol. What's not to like?

6. Counterpart (Play More)

Counterpart begint als een klassieke spionagefilm over een brave VN-klerk, tot de bureaucraat in kwestie (een rol voor J.K. Simmons) een exacte fysieke kopie van zichzelf tegenkomt in een verhoorkamer. Psychologische dilemma's en uitmuntende acteerprestaties verzekerd.

5. The Rain (Netflix)

De eerste Deense Netflix Original is meteen een voltreffer. Het tempo ligt hoog, de actie is fel, het geweld gemeen, de cast onbekend maar voortreffelijk. Het spannendste stukje genrefictie van dit televisiejaar komt uit land van de kleine zeemeermin.

4. The End of the F**king World (Netflix)

'Is dit de beste serie ooit op Netflix?' vroeg het internet zich half januari af over deze zonder veel poespas online gezette serie. Nee, durven wij te antwoorden, maar een fraaie roadmovie met twee uitstekende hoofdrolspelers en een roedel heerlijke nevenpersonages is het absoluut wel.

3. Succession (Play More)

Tientallen jaren na Dallas bewijst Succession dat de sores en de kuiperijen van de rijken der aarde nog altijd garant staan voor leedvermaak en ongenoegen. Bovendien is de reeks intelligent, gelaagd en verrassend genoeg om de liefhebber van kwaliteitsdrama op zijn wenken te bedienen.

2. The Handmaid's Tale (Proximus TV)

We verkozen seizoen 1 van The Handmaid's Tale tot beste reeks van 2017 en ook reeks nummer twee is van een ontzettend hoog niveau. Er is de waanzinnige openingsscène, er is de vlucht van Offred, er zijn grauwe kolonies, er is het acteerfenomeen Elizabeth Moss en er is meer somberte dan u zich kunt voorstellen.

1. Atlanta (Fox TV)

In alle This Is America-gekte zou je vergeten wat voor een geweldige reeks Donald Glover heeft geschreven. Atlanta heeft alles: de reeks is scherp en surrealistisch, dromerig en satirisch. Armoede, familie racisme en onrechtvaardigheid zijn niet bepaald lichte thema's, maarAtlanta is dat desondanks wél. In de beste afleveringen werd komediegeschiedenis geschreven, en op z'n onnozelst deed het af en toe denken aan My Name Is Earl. Ook dat is nog altijd een compliment.