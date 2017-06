De Tussenstand: de tien beste Vlaamse tv-programma's van het voorjaar

Barber Shop (Canvas)

'Mensen gaan naar de kapper om hun haren te laten knippen en leggen er ongevraagd hun ziel op de kaptafel', wist onze televisievrouw al, zo ook in het fraaie Barber Shop. Zes coiffeurs in evenveel werelddelen openen hun salons en geven zo inkijk in waar hun klanten mee zitten.

Beau Séjour (Eén)

'Het verhaal intrigeert, maar de grens met ergernis is flinterdun', schreven we over de openingsaflevering van Beau Séjour. Over het einde penden we dan weer: 'Dat Beau Séjour afgelopen zondag een geloofwaardig antwoord wist te brengen op wie Kato Hoeven vermoord had en waarom zeven mensen haar konden zien, is zonder meer een verdienste. Dat we achteraf het gevoel hadden dat we het hadden kunnen zien aankomen en het tóch geloofden, is dat nog meer.' Een reeks die heel Vlaanderen in de ban hield en dan nóg beter werd met de week.

De fiscus (Eén)

Een ambitieuze realityreeks over Vadertje Staat, dat we dat nog mochten meemaken. 'Visueel is het constant balanceren tussen stijlvolle close-ups en geïmproviseerde bodycambeelden, inhoudelijk wordt er gelaveerd tussen een documentaire hommage aan het soms ondankbare beroep van belastingcontroleur en een realityreeks over mensen met geldproblemen', klonk het verdict.

De noodcentrale (seizoen 2, Eén)

Seizoen 1 schopte het vorig jaar tot ons lijstje van beste programma's en ook nu breekt De noodcentrale potten. De beelden blijven even saai, de verhalen even beklijvend.

Dwars door Amerika (Eén)

De roadtrip van Karine Claassen door de VS in het Amerika van Donald Trump was ontwapend. 'Ze vertelt niet 'het verhaal van Amerika', ze vertelt haar verhaal', vonden wij. 'En vooral: ze is mens met de mensen. Ze vraagt, luistert, polst en parkeert haar mening ergens voor de deur.'

Generatie B (Canvas)

'Het Westen is een rochelend lijk, de babyboomers zijn zoals die hotelgast die zijn kamer afbreekt en onderkotst en dan het kamermeisje uitkaffert dat ze niet snel genoeg poetst en de liefde is een cynische zelfbegoocheling die in het beste geval tot amnesie en in het slechtste tot een huwelijk leidt', vatten we het mensbeeld van Joost Vandecasteele samen. In februari serveerden hij en Pieter Van Hees ons een geschifte trip die 'een punt maakt over waar het in deze wereld misschien om gaat.'

Hotel Römantiek (Vier)

Het voorjaar van 2017 bracht ons de definitieve en welkome doorbraak van Frances Lefebure. Amigo's, waarin ze samen met vijf ex-criminelen een restaurant wilde uitbaten, haalde ons lijstje niet, maar van Hotel Römantiek, dat ze samen met Sven De Leijer en Otto-Jan Ham bestierde, waren we wel grote fan: 'Een datingprogramma voor zestigplussers kan makkelijk lacherig, klef of voyeuristisch worden. Hotel Römantiek is een warm, grappig en zelfrelativerend programma geworden.'

Kan u de vraag nog eens herhalen? (VTM)

Wij konden de combinatie van gerecycleerde quizvragen en de geschifte mash-ups van Gunter Lamoot best smaken. 'Het spel is goed opgebouwd, de wisselwerking tussen kandidaten van vroeger en nu bleek te werken en ook al was Lamoot lang niet zo scherp, spits en absurd als gehoopt, hij is nog steeds grappiger dan de meeste juryleden in pakweg De slimste mens', schreven we erover.

Kroonprinsen (Eén)

Luc Kempen hing een jaar lang in het wiel van vier jonge veldrittalenten en boetseerde uit hun wedervaren en selfies intieme portretten. Want aan privacy doen veldrijders niet, zeker niet tijdens het seizoen.

Pro deo (VTM)

Iedereen heeft recht op verdediging, staat in de grondwet gebeiteld. Met een reeks over zes toegewijde advocaten die alles geven voor hun cliënt die anders nooit een proces kan betalen, zorgt VTM ervoor dat ook liefhebbers van de betere docuseries niet aan hun lot worden overgelaten.

Weduwen na de val (Canvas)

Peter Verlinden stelde netelige vragen aan vrouwen van overleden dictators, maar wat echt boeiend was, gebeurde tussen die vragen. 'Een keizerin, zo bleek aan het graf van haar dochter die zelfmoord pleegde, blijft altijd een keizerin. Met kille precisie commandeerde ze haar chauffeur hoe hij de granieten zerk moest poetsen met het water uit het flesje dat ze hem aanreikte. Dichter bij de vrouw kwamen we niet.'