'De Morgen moest lang zoeken om iemand te vinden die het afvoeren van Bar du matin een schande vond'

Toen in 2013 Joos, een dagelijks cultuurprogramma op Radio 1, werd vervangen door Bar du matin, dat enkel zondagochtend voor de misviering werd uitgezonden, dacht iedereen dat de VRT een grapje maakte. Op dat tijdstip is werkelijk geen hond geïnteresseerd in de culturele agenda voor de komende week. Het is dus niet erg verrassend dat Radio 1 het programma vanaf april schrapt én dat daar niet zo heel veel mensen van wakker liggen. Nadat Joos was opgedoekt, waren er niet genoeg krantenpagina's om alle verbolgen reacties van kunstenaars en schrijvers te noteren. Nu hee...