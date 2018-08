De In My Feelings Challenge, of hoe een internetster onbedoeld een gevaarlijke hype lanceerde

De Floss, de Alien Dance Challenge en de #BoogieDown Challenge: de danshypes volgen elkaar zo snel op dat u ze nauwelijks nog kunt bijbenen. Met de laatste variant loopt het zelfs zo mis dat overheden moeten ingrijpen. Het begon nochtans braaf met internetster Shiggy, die eind vorige maand in een zalmroze jogging een vrij letterlijke vertaling van Drakes nieuwe nummer In My Feelings ...