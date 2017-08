'De helden van Arnout' toont dat oorlogen nooit helemaal voorbijgaan

Net voor ik naar De helden van Arnout keek, zag ik op Twitter een foto van een Amerikaanse oorlogsveteraan. Zijn linkeroor was verschrompeld, de bovenste helft van zijn rechteroor ontbrak. De huid rond zijn ogen was kunstmatig gladgestreken, alsof hij een nylonkous over zijn hoofd had getrokken. Het gezicht van een brandwondenpatiënt, maar hij was een veteraan, een held.

