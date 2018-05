De grappigste tienjarige van het land: wie is De Kleine Man van De ideale wereld?

Time flies when you're having fun, en dus loopt ook het seizoen van De ideale wereld weer op zijn einde. Stak in dat seizoen steeds nadrukkelijker de neus en de grote mond aan het venster: de Kleine Man, alias de tienjarige Oost-Vlaming Tuur De Baere. Eerst dook de jongen op als zelfvoldaan ettertje in een bibliotheek, dan als de iets te schrandere, vloggende zoon van een hele roedel bv's en de laatste weken mag hij als bijdehante leerling die zijn klasgenootjes en juf tot waanzin drijft met bijtende speekbeurten over de actualiteit.

Tuur springt er vooral uit wanneer hij aan de slag mag gaan met een onvoorbereide tekst, zegt regisseur Jelle Gordyn, en in de ideale wereld is dat een troef. De immer improviserende redactie bezorgt hun jonge collega meestal pas dinsdagavond laat zijn tekst voor de opname op woensdagnamiddag. In het beste geval kan hij zijn tekst doornemen op weg naar de studio. 'Niet zo'n probleem hoor', verzekert Tuur ons droog. 'Gewoon aflezen van de autocue en goed luisteren naar Jelle.'

Gitaar en gamen

Ook live speelt De ideale wereld zijn kleinste troef uit: op de DIW Kerstsoirée mocht hij samen met Tim Vanhamel aan de hele Ancienne Belgique leren hoe 'de coole boys kerst vieren' - in het filmpje hieronder vanaf 1:00:32 - en tijdens de Pukkelpopshows zong hij Kind van de duivel. 'Dat was het leukst, want ik mocht toen gratis naar de rest van het festival! Kon ik in één keer naar de dj's gaan kijken', lacht Tuur.

De belhamel is intussen een habitué op de redactie van De ideale wereld. Wanneer hij jarig is, zijn er zelfgebakken letterkoekjes voor zijn 'collega's' en de icetea - 'zijn godendrank', aldus Gordyn - staat steevast koud. Alleen de grapjes snáppen die Jelle De Beule en co voor hem schrijven, is nog wat veel gevraagd voor Tuur. 'Maar na een paar keer lezen kom ik er wel achter.'

Alsof dat de rijzende ster van het beste humorprogramma van Vlaanderen niks beters te doen heeft dan de kranten te doorploegen. 'Gitaar spelen, gamen, voetballen, Lego, KSA...', raffelt hij af, 'en Pokémon vangen! In de buurt van de studio zitten er redelijk veel, maar ik mis er nog een paar zeldzame.'