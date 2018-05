De Britse thrillerserie Safe is een Netflixreeks voor Canvaskijkers

De Amerikaan Michael C. Hall - de enige echte Dexter! - speelt de hoofdrol in het gloednieuwe Safe, waarmee Netflix het genre van de betere Britse krimi aanboort. Halls Engelse accent is bijlange niet de enige reden om er een blik op te werpen.