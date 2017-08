David Letterman maakt tv-comeback op Netflix

'Dit is wat ik geleerd heb: als je op pensioen gaat om meer tijd met je familie te kunnen doorbrengen, toets dat dan eerst eens af bij je familie.' Met die woorden kondigde David Letterman, die in mei 2015 stopte als talkshowhost van The Late Show op de Amerikaanse zender CBS, zijn terugkeer naar het kleine scherm aan.

Letterman, inmiddels mét ZZ Top-baard, gaat voor zijn nieuwe programma in zee met Netflix. Veel details zijn er nog niet bekend over zijn nieuwe reeks, behalve dan dat ze 'zes afleveringen van telkens een uur' zal bevatten, en dat de presentator 'diepte-interviews met buitengewone mensen' zal afnemen en 'zijn nieuwsgierigheid en humor zal etaleren via veldwerk'.

'Ik heb er zin in en ben blij dat ik voor dit project met Netflix kan samenwerken', dixit Letterman tegenover Variety. En dat genoegen is wederzijds: 'David Letterman ontmoeten alleen al was een belevenis, dus beeld je maar eens in hoe spannend het voor me is om met hem te kunnen werken', aldus Netflixtopman Ted Sarandos. 'Of hij zijn baard zal behouden? Dat moeten we nog zien.'