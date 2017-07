De HBO-comedyserie 'Curb Your Enthusiasm' keert na zeven jaar afwezigheid op 1 oktober terug met een negende seizoen. Dat heeft producent HBO aangekondigd met een trailer voor het nieuwe seizoen.

In de succesvolle comedyserie speelt acteur en komiek Larry David, medebedenker van de successerie 'Seinfeld', een satirische versie van zichzelf. Met 80 afleveringen is 'Curb Your Enthuasiasm' de langst lopende serie van producent HBO tot dusver.