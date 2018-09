Compact Disk Dummies is de nieuwe huisband van De Ideale Wereld

Dat De Ideale Wereld aan het nieuwe seizoen begint met een vaste huisband, kon u onder meer al lezen in ons interview met nieuwe presentator Jan Jaap van der Wal. Nu is ook bekend welke band dat zal zijn: het elektroduo Compact Disk Dummies. Het is het eerste vaste huisorkest voor De Ideale Wereld, nadat het programma vorig jaar al met livemuziek experimenteerde die elke uitzending door een andere band werd ingevuld.

'Alles waar geluid uit komt bij De Ideale Wereld krijgt van ons de Dummies-behandeling',legt Lennert Coorevits, die samen met zijn broer Janus Compact Disk Dummies vormt, uit in een persbericht. 'Zo hebben we het introlied een facelift gegeven en hebben we ook zeven nieuwe composities van vier seconden gemaakt voor de tussentitels. We kregen eigenlijk alle vrijheid om ermee te doen wat we wilden. En tot nu toe zijn er geen klachten. Of ze vinden het bagger en durven er niets van zeggen.' (lacht)

De broers lijken al even van het muzikale voorplan verdwenen, maar zitten allerminst stil. In het najaar komt de door hen geproduceerde nieuwe plaat van de Gentse rapgroep Uberdope uit, maar de band werkt ook aan eigen nieuwe muziek. 'Ik voel dat we in een goede vibe zitten', zegt Coorevits.