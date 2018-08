Coke, de Bijbel en Wouter Vandenhaute: zo ziet het Vlaamse tv-najaar eruit

Fictie

Frank struikelt over het accent van Waldek en komt lelijk ten val. Lowie mept op de cursus anger management een andere cursist neer en moet van de rechter verplicht een cursus anger management management volgen. Kaat komt met een bekentenis: 'Ik ben geen transgender, maar een echte vrouw.' Die drie plotlijnen werden ons door de makers van Thuis, dat begin september weer helemaal terug is, exclusief ingefluisterd. Maar wat brengen de vaderlandse zenders dit najaar nog op fictievlak?

Medialaan trok de portefeuille van Christian Van Thillo open voor de huisgemaakte policier 13 geboden, waarin de uitgebluste, tegen zijn pensioen aan hinkende flik Dirk Van Dijck gekoppeld wordt aan de jonge maar getraumatiseerde Marie Vinck in de jacht op een seriemoordenaar die zich door de Bijbel laat inspireren. Klinkt fris.

Canvas countert en is deze keer bij de pinken: het liet zijn kijkers meer dan een jaar wachten op het eerste seizoen van The Handmaid's Tale maar brengt het tweede nauwelijks enkele maanden na de wereldwijde première. Dat juichen wij hier uiteraard toe.

Eveneens met de ontzettend intense Elisabeth Moss: seizoen twee van Jane Campions Top of the Lake, waarin de moord op een Chinees meisje wordt onderzocht. De vraag is alleen: wie heeft dit nog níét op Play More gezien?

De klepper dit najaar op Eén wordt Over water, de langverwachte fictiereeks van Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda die helemaal niet over water, maar over cocaïne blijkt te gaan. Kijkersbedrog!

Q2 start deze week al met de Amerikaanse reeks Snowfall, waarvan de eerste twee afleveringen door Adil El Arbi en Bilall Fallah werden geregisseerd. U kunt er later dit najaar ook terecht voor een nieuw seizoen van Homeland, het zevende al.

Bij Canvas komt het drama ook dit najaar vooral uit het noorden, al beloven ze ons ook nog My Brilliant Friend, een gezamenlijke verfilming door de Italiaanse Rai en HBO van Elena Ferrante's eerste Napolitaanse roman.

En dan nu de vragenrubriek. Haalt Studio Tarara, de reeks van Tim Van Aelst over de beginjaren van VTM nog dit jaar het scherm?

Komt De dag van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu nog voor Nieuwjaar op Vier?

En krijgen we op Eén het derde en laatste seizoen van Eigen kweek te zien, of was de oogst door de aanhoudende droogte te mager? U leest het hier te gepasten tijde.





Non-fictie

Het heeft in alle kranten gestaan: De slimste mens is er na vijftien seizoenen eindelijk in geslaagd om Wouter Vandenhaute te strikken. De mediabons had in al die jaren consequent geweigerd om in om het even welk Woestijnvis-programma aan te treden.

Wij hebben de opnames al gezien. Vandenhaute gaat er in de finale van zijn eerste deelname uit omdat hij bij de vraag 'Wat weet u over de Ronde van Vlaanderen?' niet op het vijfde en laatste trefwoord kan komen: Muur van Geraardsbergen.

Vermoedelijk minder moeilijk te strikken: Bartel Van Riet, die voor Vier de terugkeer van Expeditie Robinson in goede banen zal leiden. De zender brengt dit najaar ook Dancing with the Stars terug op uw scherm ('terwijl we toch bezig waren') en deelt de uitzendrechten van de Champions League met Q2.

Toch maar even de afstandsbediening oliën: Q2 heeft dit najaar eveneens drie zaalshows van Hans Teeuwen in de aanbieding. Industry of Love (2003) is het orgelpunt van de gouden eeuw van Teeuwen, de periode waarin hij de onbetwiste nummer 1 van Nederland was. In de twee comebackshows Spiksplinter (2011) en Echte rancune (2016) is een sprong(etje) naar rechts merkbaar, wat het onbekommerd gniffelen ietwat bemoeilijkt. Het scherpt dan wel weer het verstand aan.

Canvas, de plek waar wetenschappers met een slordige coiffuur thuishoren, brengt later op het jaar een nieuw programma van Lieven Scheire. In september krijgen Xavier Taveirne (Voor de mannen) en Michaël van Droogenbroeck (De val. Tien jaar na de crisis) hun eerste eigen programma. Ze wisselen elkaar op Radio 1 ook af in De ochtend.

Boer zkt vrouw gaat intussen internationaal, maar wordt spijtig genoeg nog altijd nationaal uitgezonden, en wel op VTM.