Cartoon Network gaat op zoek naar vlogger onder kijkers

Sinds begin deze week is kinderzender Cartoon Network op zoek naar een nieuwe huisvlogger. Hij of zij zal als eerste toegang krijgen tot nieuwe series, games en apps en mag daarover filmpjes maken.

Elke week is er een nieuwe uitdaging, en de beste vlogs krijgen een plekje op de website en op het Cartoon Network YouTube kanaal. Ingestuurde video's zullen worden beoordeeld op originaliteit en de beste video's gaan, telkens na beraad door de jury, door naar de volgende ronde. Er moet deelgenomen worden aan 2 van de 4 uitdagingen. Expliciete goedkeuring van een ouder of voogd is verplicht om deel te nemen aan de wedstrijd.

Drie finalisten spelen eind augustus uiteindelijk de finaleronde, waarbij ze in een workshop door YouTubers Zenne en Morgane Eyletten klaargestoomd worden voor de finale.

Tim Desmet, die voor Cartoon Network de PR verzorgt, benadrukt dat de cartoonzender regelmatig soortgelijke acties organiseert, zoals onlangs nog de talentenwedstrijd Imagination Studios. Vorig jaar was er dan weer een antipestcampagne.

Maar Cartoon Network springt daarnaast ook op de kar van de vloggers, die als paddenstoelen uit de grond rijzen. 'De YouTubecultuur wordt steeds groter', zegt Desmet. Onlangs nog getuigden drie vloggers, elk met tienduizenden volgers, nog in Knack hoe hun videokanaal explodeerde. 'Ik word geregeld herkend, vooral in het buitenland', zei Jordy Janssens, op YouTube bekend als MojoOnPc, in het stuk. 'Ik verdien geld met advertenties van YouTube of met gesponsorde video's, waarin ik een of ander product vermeld.'

Zo'n vaart zal het niet lopen voor de nieuwe vlogger van Cartoon Network. In het toestemmingsformulier staat duidelijk dat de deelnemers afstand doen van hun rechten op de filmpjes waarmee ze deelnemen. 'Het gaat om het prestige', benadrukt Desmet, 'en om de mogelijkheid om veel zaken als eerste te mogen zien.' Voor de winnaars zijn er wel prijzen zoals laptops en rugzakken voorzien.