Canvas stelt nu al najaar voor met filmtalkshow en nieuwe documentaire met Jan Leyers

Normaal stellen de meeste zenders pas op het einde van de zomer hun najaarsprogrammatie voor, maar Canvas kwam dinsdag al met haar plannen op de proppen. De zender wil in de rest van 2017 'een onderscheidend aanbod voor mensen die op zoek zijn naar duiding, diepgang en nieuwe perspectieven, maar altijd stevig geworteld in onze eigen wereld en het nu', aldus netmanager Reinhilde Weyns.

Blikvanger voor de zomer is Cinema Canvas. Elke week van de zomervakantie nodigt de zender alle filmliefhebbers drie keer uit in een centrumstad voor een film, gekozen door een bekende filmliefhebber. Zij mogen hun film ter plaatse inleiden, samen met wisselende collega-filmkenners en een host. In juli is dat acteur Michael Pas, in augustus comedian Xander De Rycke, onder meer bekend van zijn film- en tv- conference Houdt het voor bekeken. 'We willen ook rechtstreeks naar ons publiek toe gaan, onder andere door nog meer in te zetten op sociale media en door de organisatie van evenementen', verklaart Weyns.

Voor het najaar heeft Canvas nog zes nieuwe programma's in de aanbieding. Opvallend: Jan Leyers gaat opnieuw een documentairereeks maken, tien jaar na De weg naar Mekka. Allah in Europa zal over de Europese islam gaan. Eerder geraakte al bekend dat Thomas Vanderweken zich voorbereidt op een pianoconcert van Edvard Grieg voor Thomas speelt het hard.

Psychotische kunst

In Hopen op de goden worden twaalf kunstenaars, van schilders Fred Bervoets en Rinus Van de Velde tot muzikanten Pascal Deweze en Jasper Maekelberg, gevolgd in hun zoektocht naar inspiratie. Nog een culturele nieuweling is Gek en geniaal, waarin psychose-gevoelige mensen samen met grote kunstenaars eigen werk maken. Kinderen van de collaboratie gaat dan weer dieper in op de manier waarop kinderen van collaborateurs omspringen met het verleden. En dan is er nog Strafpleiters, waarvoor Gilles De Coster in gesprek gaat met bekende advocaten.

Verder komt Belga Sport terug, na vier jaar radiostilte, voor acht nieuwe documentaires over onder meer de Rode Duivels op het WK van 1998 en de carrière van Formule 1-coureur Thierry Boutsen.

Veel sterkhouders blijven op post. Canvas is duidelijk tevreden over de combinatie van Terzake met De afspraak. Dat laatste programma houdt wel een zomerstop, die wordt opgevuld met langere documentaires. Culturele blijvers zijn Alleen Elvis blijft bestaan, dat alweer aan zijn vijfde reeks zit, Culture Club en Winteruur, dat vanaf 30 oktober weer begint. In de maatschappelijk hoek vinden we Wanderlust, 4x7 en Radio Gaga weer. Otto-Jan Ham en zijn team mogen rustig blijven zoeken naar De ideale wereld.