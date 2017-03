Callboys krijgt een tweede seizoen, met dank aan Telenet

Afgelopen najaar was Vlaanderen in de ban van Callboys, de reeks over vier gigolo's die met vikingmunten en dildo's hun plaatsje probeerden op te eisen bij de grote jongen. Ook Knack Focus gaf het programma een plaatsje in haar top vijf van beste Vlaamse tv-programma's.

Op zekerheid over een vervolg was het lang wachten. Geestelijke vader Jan Eelen liet in De Ideale Wereld al optekenen dat hij nadacht over een vervolg. Volgens De Morgen was de financiering al lang een probleem, onder meer omdat VIER bezig is met verschillende andere fictiereeksen zoals Gent West en De Dag.

Het geld is er nu alvast. Telenet kondigt aan dat het investeert in drie Vlaamse fictiereeksen. Naast de tweede serie van Callboys wordt dat Black-out op de VRT en Gina & Chantal voor Medialaan, al is dat laatste nog een werktitel.

'De overheid verplicht distributeurs als Telenet en Proximus elk jaar om 1,3 euro per abonnee te investeren in Vlaamse fictie, hetzij via een fonds, hetzij in concrete series', legt Telenetwoordvoerder Isabelle Geeraerts uit. Voor Telenet, dat op het einde van 2016 1.732.900 abonnees had, komt dat neer op zo'n 2,25 miljoen euro.

Opvallend: Telenet krijgt geen rechten op de reeksen waar het geld in stopt vanuit haar investeringsplicht. De tweede reeks van Callboys zal dan ook niet op Play More, de betaalzender van Telenet, te zien zijn. Het is bijgevolg een heel ander verhaal dan een reeks als Chaussée D'Amour, een reeks die door Telenet besteld is en eerst op Play More te zien was voor de VIER-kijkers ervan konden genieten.

De Morgen meldt dat het tweede seizoen van Callboys nog in de beginfase zit en ten vroegste in het najaar van 2018 op de buis komt. Er is nog geen verhaallijn of timing bekend..