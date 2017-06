De afwijkende proloog

Het derde seizoen opent met een vreemde proloog die zich in Oost-Berlijn anno 1988 afspeelt, en ogenschijnlijk niets te maken heeft met de gebeurtenissen die zullen volgen. We zien hoe man er door een Stasi-agent van verdacht wordt ene Yuri Gurka te zijn, die zijn vriendin heeft vermoord. Maar de man zweert dat hij die Yuri niet is. Waarop de agent zegt: 'Wat u me geeft zijn woorden, een verhaal. Wij zijn hier om de waarheid te vertellen.'

...