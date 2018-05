Boris, de labrador uit Winteruur, is overleden

Boris, de viervoeter die Wim Helsen drie seizoenen lang gezelschap hield in Winteruur, is overleden. Dat meldt Panenka, het productiehuis dat het Canvas-programma maakt, op zijn Facebookpagina.

De labrador heette eigenlijk Fiecke, was hoogbejaard en al een tijdje ziek. 'Tot op vandaag weten wij niet precies wat zij dacht bij alle teksten die werden gedebiteerd en of zij het eens was met de redeneringen die werden opgebouwd. En toch, vaak leek zij een aandachtige toeschouwer', klinkt het in het bericht van Panenka. 'Af en toe parelden zweetdruppels op de bovenlip van onzeker geworden gasten, wanneer zij zagen dat Boris de zetel verliet. Een zwijgend criticus, die zich niet door naam of faam op een dwaalspoor liet brengen.'

Bij het einde van het derde seizoen van Winteruur vertelde Wim Helsen in Knack Focus dat Boris een zwak had voor het stemtimbre van auteur Peter Verhelst. 'Meestal staan Boris en ik argwanend tegenover teksten die ik als hermetisch ervaar - het is vaak een manier om diepte te doen vermoeden, die ik niet zie. Verhelst neemt dat wantrouwen weg door Becketts tekst, een taaie brok antipoëzie, heel helder te duiden.'

'Ergens zegt Verhelst "de ongelofelijk geruststellende vaststelling dat er niets is" en dan stapt Boris, die meestal niet veel beweegt, van de bank om op het tapijt te gaan liggen. Je zou dat kunnen duiden als een blijk van onvrede maar ik weet dat Boris Verhelst net gelijk geeft: "Dit is wat ik altijd al stilzwijgend bedoeld heb en niemand wilde luisteren maar kijk, nu hebben we eindelijk iemand in de studio die het voor mij zegt, dus kan ik nu van de bank af om écht te rusten."'