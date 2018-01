Blendle laat artikels inlezen voor dagelijkse podcast

Dat Blendle op de audiokar springt, is logisch, want ook andere nieuwsmerken experimerenteren volop met podcasts. De Morgen vulde al enkele grote dossiers aan met een audio-opname, VTM Nieuws goot zijn jaaroverzicht in podcasts en zette ook Freek Braeckman aan het werk. Radio 1 maakt dan alweer een tijdje furore met Iemand, een online radioprogramma dat in elke aflevering een bijzonder levensverhaal belicht.

Nu is er dus Blendle Audio, nadat Blendle-baas Alexander Klöpping eerder met Ernst-Jan Pfauth van De Correspondent Een podcast over media oprichtte. Concreet gaat het om een dagelijkse podcast van ongeveer een kwartier, beschikbaar via de Blendle-app.

Na een begroeting en kort weerbericht volgt een drietal volledig ingelezen artikels door een de beste stemmen uit de Nederlandse opleidingen journalistiek. In het begin zullen de stukken uitsluitend uit Nederlandse media komen, maar Blendle plant een snelle uitbreiding naar Belgische kranten en tijdschriften.

Verdienmodel

Opvallend: de stem van Blendle Audio begroet iedere gebruiker met zijn eigen voornaam, en de makers willen later nog verder personaliseren door de podcast aan te passen aan de reistijd van de gebruiker of enkel maar artikelen te laten horen die hij of zij wil lezen.

Ook samenwerkingen met podcastmakers sluit Blendle niet uit. 'We hopen samen een verdienmodel te ontwikkelen waardoor meer makers tijd kunnen besteden aan het maken van prachtige audio, zonder dat zij zich hoeven aan te passen aan de grillen van omroepen of zendermanagers', besluit Blendle in een persbericht.

De dienst is enkel beschikbaar voor leden van Blendle Premium, een abonnementsformule die 9,99 euro per maand kost. Wie geen Blendle Premium heeft, kan het een week gratis proberen.