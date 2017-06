'Beste tieners, er is meer in het leven dan Ex On The Beach'

Kent u Ex On The Beach? Gisterenavond had ik het twijfelachtige genoegen een aflevering mee te maken. Ik trof mijn tieners, 14 en 17, voor de buis na een late avondvergadering en ik keek even mee. De samenvatting? Temptation Island, maar dan extremer, grover en platter.

Het programma zet een aantal singles samen in een villa op een tropisch eiland. Met de regelmaat van de klok duikt er een ex-lief op. En dat zorgt voor drama, van 'Hij was mijn eerste keer' tot 'Hij heeft me bedrogen met mijn beste vriendin, maar ik ben nog zo verliefd op hem'. Waarop hij - bijnaam Mister Steal Your Girl: 'Ik ben hier niet gekomen voor haar. Ik wil gewoon mijn ding doen: veel drinken en veel neuken.'

De rest kijkt toe en becommentarieert de net aangespoelde ex: 'Schoon gezichtje. Dat lichaam is niet echt mijn ding, maar goed: daar kan aan gewerkt worden. Borsten kan je kopen.' Het kind van 18 jaar blijft breed glimlachen. Het zuipen kan beginnen.

Mijn tieners kijken even op als ik binnenkom en blijven zich dan vergapen aan wat Jordi, Alyssa, Jeffrey, Chiara en co tentoonspreiden. Ikzelf ben best wel gechoqueerd, gedegouteerd. En neen, ik ben niet puriteins, niet ethisch conservatief en niet te wereldvreemd om te beseffen dat je af en toe wel kan genieten van wat hersenloze tv.. maar dit? Zo een plat commercieel schouwspel van een oneindige leegte? Hoe kijken mijn kinderen daarnaar, vraag ik me af? Hoe ga ik er mee om?

'Als ik ze gehad heb, ben ik ze direct beu, dat is altijd zo bij mij', kraamt Jeffrey vervolgens uit. Blijft van zulke uitspraken en beelden toch niet iets hangen in zo'n tienerbrein? 'Maar mama, dat is uitlach-tv, dat zijn marginalen, dat weten wij wel hoor', verdedigen mijn tieners zich. Ja ...maar wordt dit alles hierdoor niet net iets aanvaardbaarder toch? Je laveloos drinken en dan 'rondseksen' zonder respect, gevoel of intimiteit?

Verbied je kinderen dan toch gewoon om te kijken, hoor ik u denken. Maar lost dat iets op? Maakt dat het niet net nog aantrekkelijker? En bovendien onbespreekbaarder? Ik zou er ook altijd kunnen gaan naast zitten. Om duiding te geven. Maar dat zouden ze niet willen en jeetje, ik ook niet ...

Ik kan het op gezette tijden, met de nodige dramatiek, hyperbolen en wel degelijk een portie oprechte verontwaardiging kaderen, zoals gisteren, maar is dat genoeg? Ik blijf wel hun moéééder, hoe goed onze relatie ook is. Bovendien heeft niet elke tiener ouders die dat doen en voeren ook mijn tieners wellicht totaal andere gesprekken hierover met hun vrienden op de speelplaats.

Als de normen in onze tv-programma's verschuiven, moet ook het debat dat we errond voeren verschuiven. Dan moet het in de lessen seksuele opvoeding niet enkel gaan over soa's en het voorkomen van een zwangerschap, maar ook over relaties en hoe je daarin met elkaar omgaat. Dan moeten ze er ook leren dat een vrouw meer is dan een lichaam, dat je zeker niet kan verwachten dat ze de volgens jou correcte verhoudingen 'koopt' en dat een man meer ambitie moet hebben dan veel drinken en veel neuken. De Vlaamse Scholierenkoepel is er al langer vragende partij voor.

En ook programmamakers mogen volgens mij toch wel wat meer ambitie tonen. Zijn er echt geen andere formats te bedenken, die deelnemers niet op deze manier te kijk zetten? Het is belangrijk te beseffen dat piepjonge volwassenen de hoofdrol spelen. Kunnen zij de gevolgen van hun deelname ten volle inschatten?

Ja, iedereen heeft recht op wat complexloze ontspanning, maar wie Ex On The Beach kijkt, voelt toch ergens ook wel plaatsvervangende schaamte. Voor de deelnemers, die zichzelf onsterfelijk belachelijk maken zonder de draagwijdte te kennen van het programma. En voor de makers, die het nalaten dit soort mensen tegen zichzelf te beschermen en schaamteloos de jongste pubers targeten...

Laat ze maar opstandig zijn, onze tieners. Laat ze zich verzetten, grofgebekte rapteksten meezingen, autoriteit in vraag stellen, de wet al eens overtreden ... laat ze zich maar amuseren. Maar laat ons als ouders, als beleidsmakers, als onderwijsinstelling, toch wat meer spel van maken van die massa bodemloze trash die vandaag op tieners afkomt. Laat hen niet het idee krijgen dat dit soort televisie ook maar ergens een norm voor kan zijn: niet voor ontspanning, en al helemaal niet voor het echte leven. Er is meer dan de ondraaglijke lichtheid van Ex On The Beach.