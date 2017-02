Berlinale presenteert restauratie van Fassbinders 'Acht Stunden sind kein Tag'

De miniserie 'Acht Stunden sind kein Tag' (1972-1973) werd bewaard op 16mm-film. Dit materiaal werd gedigitaliseerd en gerestaureerd door Arri. Het Berlijnse filmfestival en de Rainer Werner Fassbinder Foundation stelden de restauratie voor tijdens de Berlinale.

De serie luidde niet alleen een nieuw genre in voor de Duitse televisie, maar signaleerde ook een nieuwe ontwikkeling in de carrière van Fassbinder.

Familiedrama

Oorspronkelijk werd 'Acht Stunden sind kein Tag' geproduceerd voor het Westdeutscher Rundfunk (WDR) netwerk. De regisseur was zo gedisciplineerd dat hij de reeks op 97 in plaats van de voorziene 105 dagen inblikte.

De miniserie draait rond een familie en de maatschappelijke problemen van arbeiders in de jaren zeventig. De protagonisten representeren drie generaties, wiens levensvisies variëren van progressief tot conservatief.

De cast bestond uit het gebruikelijke ensemble van de regisseur, waaronder Hanna Schygulla, Irm Herrmann, Kurt Raab, Margit Carstensen, Hans Hirschmüller, Karl Scheydt en Rudolf-Waldemar Brem. Het was ook de eerste in een reeks van vele samenwerkingen tussen acteur Gottfried John en Rainer Werner Fassbinder.

Hoop

In een interview uit 1973 lichtte Fassbinder de betekenis van de serie toe. 'Ik wil focussen op moed en de situatie hoopvol voorstellen. Ik wil mensen tonen dat een groep mogelijkheden schept die voor het individu onmogelijk zijn. Dat is fantastisch en kan leiden tot iets nieuw.'

De toon van de reeks is melodramatisch. Fassbinder sloopt de sfeer van de 'perfecte wereld' die z'n opwachting maakte in vroege naoorlogse producties. Hij onderzoekt ook al heel wat thema's van zijn latere films rond vrouwen. Luise Ullrich, een beroemde filmactrice in het Duitsland van de jaren vijftig, en Hanna Schygulla strijden in de televisiereeks voor solidariteit, maar ook voor hun persoonlijke geluk.

In 2010, voor de 60ste editie van de Berlinale, restaureerde men ook al succesvol 'Welt am Draht' van Fassbinder.

(LP)