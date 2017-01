Belgische regisseur Tim Mielants zegt nee tegen 'Fargo'

'Ik weet het, het is haast niet te geloven dat iemand die Fargo-opdracht zou weigeren', laat Tim Mielants vanuit Hongarije weten aan Knack Focus. 'Het derde seizoen van Fargo zou bovendien het laatste worden. Daarna wil geestelijke vader Noah Hawley er mee stoppen.'

Hij heeft er lang over nagedacht, zegt hij, maar koos uiteindelijk toch voor een ander project, The Terror. 'Dat kon ik mee helpen op te starten. Die uitdaging heeft het uiteindelijk dus gehaald van het gezond verstand.'

The Terror is een anthologieserie gebaseerd op het gelijknamige boek van Dan Simmons en wordt ergens in 2017 verwacht op de Amerikaanse zender AMC. Mielants omschrijft het zelf als de opvolger van The Walking Dead. 'AMC heeft heel veel succes geoogst met The Walking Dead, en hoopt binnenkort hetzelfde te doen met The Terror. Ze smijten er alleszins veel geld tegenaan.'

Mielants blikte onlangs ook een aflevering van Legion in, een X-Men-spinoff, eveneens van de hand van Fargo-scenarist -en showrunner Noah Hawley. Ook regisseerde de Belg twee afleveringen van de Frans-Britse coproductie The Tunnel: Sabotage, en het volledige derde seizoen van de BBC-hitreeks Peaky Blinders. In eigen land maakte Tim Mielants naam dankzij verschillende afleveringen van Code 37, Professor T. en Cordon.