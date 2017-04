Bekijk de eerste trailer van 'Tabula Rasa', de nieuwe Eén-reeks met Veerle Baetens in de hoofdrol

De psychologische thriller-reeks Tabula rasa vertelt het verhaal van een jonge vrouw met geheugenverlies die de enige sleutel vormt in een mysterieuze verdwijningszaak. Voor hoofdrolspeelster Veerle Baetens is het de eerste keer sinds lange tijd dat ze terug op de Vlaamse televisie te zien zal zijn, na een hele reeks buitenlandse producties. Ze werkte ook mee aan het scenario, samen met showrunner Malin-Sarah Gozin en Christophe Dirickx.

Andere rollen in de serie zijn weggelegd voor onder andere Stijn Van Opstal, Natali Broods, Peter Van den Begin, Gene Bervoets, Jeroen Perceval en Hilde Van Mieghem. Jonas Govaerts (bekend van 'Welp') en Kaat Beels ('Beau Séjour') namen de regie voor hun rekening.

Tabula rasa is in het najaar op Eén te zien, maar de internationale trailer werd dinsdag tijdens het Franse televisiefestival Séries mania voorgesteld.

De eerste twee afleveringen van Tabula rasa worden overigns in première vertoond tijdens het Film Fest Gent dat op 10 oktober van start gaat. De reeks is zo de eerste titel dat het filmfestival bekendmaakt. 'We zijn heel blij deze even verrassende als cinematografisch doordachte nieuwe Vlaamse serie op onze 44e editie te kunnen presenteren', zegt artistiek directeur Patrick Duynslaegher. 'Voor liefhebbers van psychologische thrillers met een huiveringwekkend kantje en boordevol filmcitaten, wordt het smullen. Benieuwd wat 'Beau Séjour'-fan Stephen King hiervan vindt!'