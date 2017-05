Bekijk de eerste beelden van 'It's showtime!', de nieuwe reeks van Bart De Pauw

Eén heeft de eerste beelden vrijgegeven van It's showtime, de nieuwe reeks van Bart De Pauw. De serie vertelt het verhaal van Kenny die het absoluut wil maken in de showbizzwereld. Kenny heeft helaas geen talent, maar zijn familie staat volledig achter hem.

'Het idee voor Kenny's familie is ontstaan toen ik naar de preselecties van talentenjachten zat te kijken', zei De Pauw over zijn nieuwe geesteskind toen Knack Focus vorig jaar op setbezoek ging. 'De artiesten die daar aan meedoen hebben vaak een hele entourage van familieleden in hun kielzog. Ik vond dat altijd heel aandoenlijk: zelfs als een kandidaat naast de toon zingt, blijven die familieleden hem door dik en dun steunen, en worden ze soms zelfs kwaad op de jury. Iemand zo onvoorwaardelijk steunen, dat vond ik een heel leuk uitgangspunt.'

In de eerste beelden herkennen we onder anderen hoofdrolspeler Stijn Steyaert, Wim Willaert als Kenny's manager, Bart De Pauw als zijn vader en Ella June Henrard als zijn stiefzus Rebecca.

It's showtime wordt vanaf 8 juni uitgezonden op Play en Play More. In het voorjaar van 2018 is de reeks te bekijken op Eén.