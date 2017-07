Bedenker van The Simpsons gaat nieuwe animatiereeks maken voor Netflix

Een grappige animatiereeks over het middeleeuws koninkrijk Dreamland, zo wordt Disenchantment door Netflix gepitcht. Kijkers zullen in twintig afleveringen de prinses slash alcoholicus Bean, haar elf Elfo en persoonlijke demon Luci kunnen volgen. Onderweg komen de drie ogers, trollen en ander ongetoef tegen.

Wat deze reeks onderscheidt van de andere series die Netflix maakt, is dat Matt Groening aan de knoppen zit, de geestelijke vader van The Simpsons. Al in januari 2016 meldden verschillende media dat Groening, ook de geestelijke vader van Futurama, in onderhandeling was met Netflix, maar nu is de kogel dus door de kerk.

'Uiteindelijk zal Disenchantment over leven en dood gaan, liefde en seks, en over hoe te blijven lachen in een wereld vol lijden en idioten, los van wat ouderen, tovenaars en andere eikels over jou vertellen', zegt Groening zelf in een persbericht dat Netflix verspreidde.

De serie gaat van start in 2018. Bij de stemmenacteurs zitten onder meer Abbi Jacobson (Bojack Horseman), Nat Faxon en Eric Andre.