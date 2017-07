BBC neemt het op voor vrouwelijke Doctor Who na negatieve reacties

Zondag, na de mannenfinale op Wimbledon, maakte de BBC bekend dat Jodie Whittaker Peter Capaldi zou opvolgen als hoofdrolspeler in de iconische serie Doctor Who. Zij neemt de rol op zich vanaf het elfde seizoen, dat in 2018 wordt uitgezonden. De actrice speelde daarvoor onder meer in de series Broadchurch en The Assets. 'Ik ben bijzonder opgetogen dat ik aan dit avontuur mag beginnen', reageerde Whittaker. 'Het is meer dan een eer om de rol van Doctor Who te spelen.'

Niet iedereen was even opgetogen als Whittaker. Naast felicitaties kreeg de nieuwbakken Doctor kritiek te slikken van fans die vinden dat enkel een man het iconische personage kan spelen. De negatieve reacties waren zo massaal dat de BBC met een verklaring is gekomen om Whittaker en de serie te verdedigen.

'Sinds de eerste Doctor in 1966 regenereerde heeft programma de evolutie van de Doctor altijd centraal geplaatst', schrijft de Britse openbare omroep. 'De Doctor is een alien afkomstig van de planeet Gallifrey, en het is in de show vastgesteld dat Time Lords van geslacht kunnen veranderen.'

'Jodie is niet enkel een getalenteerde actrice, maar ze heeft ook een gewaagde en briljante visie voor haar Doctor. Ze toonde dat tijdens haar auditie, zowel technisch als met de krachtige vrouwelijke levenskracht die ze naar de rol brengt. Ze is voorbestemd om een iconische Doctor te worden', klinkt het nog.