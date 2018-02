Bart De Pauw neemt ontslag als zaakvoerder van eigen productiehuis Koeken Troef!

De tv-maker kwam begin november vorig jaar in opspraak nadat enkele vrouwen die met hem hadden gewerkt hem beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De VRT besloot daarop om de samenwerking met hem volledig te beëindigen en het programma dat hij toen presenteerde, de quiz Twee tot de zesde macht, onmiddellijk van het scherm te halen. Aan een terugkeer, met mogelijk Jeroen Meus als presentator, wordt op dit moment gewerkt.

'Bart De Pauw heeft zelf de beslissing heeft genomen om zich terug te trekken uit de functie van zaakvoerder', zegt Hilde Timmermans van Koeken Troef! in een e-mail aan KnackFocus.be. 'Hij heeft dit uitsluitend gedaan omwille van de sereniteit in gans dit dossier. Ook wij van Koeken Troef! streven dit na en we zullen ons dan ook beperken tot deze mededeling.' Of De Pauw een andere rol binnen Koeken Troef! zal spelen in de toekomst, is niet geweten

De Pauw richtte het productiehuis, dat onder meer Quiz Me Quick en De kazakkendraaiers maakte, op met Helen Perquy. Nadat zij het bedrijf verliet, bestuurde hij het met zijn vrouw Ines De Vos. Zij is nu de enige zaakvoerder, aldus het Staatsblad.