Axel Daeseleire, Jani en bakkers trekken het najaar van Vier en Vijf

Dat De slimste mens ter wereld en Gert Late Night dit najaar terugkomen, was al even duidelijk. Met beide programma's wil Vier zich profileren op het laatavondslot.

Daarnaast heeft de zender acht nieuwe programma's in de aanbieding voor het najaar. Over enkele daarvan loste Vier al eerder details. Het meest besproken programma is nu al Project Axel, waarin Axel Daeseleire vier daklozen een boekje met telefoonnummers van hulpverleners en 10.000 euro geeft in een poging hen van de straat te halen.

Eerder geraakte ook al bekend dat Wim Opbrouck de beste hobbybakker van Vlaanderen zoekt in Bake Off Vlaanderen, een variant van het immens populaire British Bake Off. Drie vastgoedmakelaars, onder wie ex-voetballer Cisse Severeyns, proberen elkaar dan weer de loef af te steken in Huizenjacht.

Twin Peaks

Vaste schermgezichten Karen Damen en James Cooke, die ook weer zal opduikt in Gert Late Night, hebben na Nieuwe Buren opnieuw een gezamenlijk programma. In Oost-Vlaanderen openen ze Camping Karen en James, waarmee ze onder meer dove mensen, progreriapatiënten en mensen met een mentale beperking de vakantie van hun leven willen bezorgen.

Ook Kristof en Stefan Boxy, bekend van Mijn pop-uprestaurant, krijgen een plekje in het schema. Na een programma op Vitaya gaan ze nu een stapje hogerop met De Boxy's, waarin ze gastronomische uitdagingen van bekende of onbekende Vlamingen aangaan. Achter De Boxy's zit Koeken Troef!, het productiehuis van Bart De Pauw dat ook al Quiz Me Quick en It's Showtime maakte.

Op Vier is er ook ruimte voor fictie, zowel binnen- als buitenlandse. In #hetisingewikkeld volgen we een ex-koppel, gespeeld door Ann Miller en Ben Segers, dat voor de kinderen blijft samenwonen. Ook de derde reeks van Twin Peaks en de bejubelde miniserie The Night Manager, met Tom Hiddleston en Hugh Laurie, zullen op de zender te zien zijn.

Verder: de nieuwe docureeks De kust is veilig, die hulpverleners in onze badsteden volgt. Op de eerste draaidag van het programma vond er meteen een tragisch zeilongeval plaats, waarbij twee mensen werden gered en er drie verdronken.

Op Vijf zwaait Jani Kazaltzis met de scepter. Zijn programma Zo man zo vrouw gaat alweer tien seizoen mee. Daarom beperkt Kazaltzis zich niet tot de traditionele moderampen, maar restylet hij ook bekende duo's. Dorien Leyers mag een vervolg maken op Complex, Geert Hunaerts op Help, mijn man is een klusser. In het voorjaar is het weer tijd voor Temptation Island en Astrid.