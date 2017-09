Nederlandse komiek leidt wereld om de tuin met 'moderne' Game of Thrones

Een filmpje van ongeveer anderhalve minuut, getiteld TRAILER WESTEROS THE SERIES - GAME OF THRONES SPINOFF, met King's Landing als een moderne metropool vol auto's. Meer was er niet nodig om GoT-fans warm te krijgen dit weekend. Velen van hen hoopten dat het een teasercampagne was van HBO, de maker van Game of Thrones, en dat Westeros, een moderne versie van GoT, er echt zou komen. Verschillende nieuwssites als The Telegraph en Humo besteedden aandacht aan het filmpje, met de mededeling dat het van een fan kwam. Het filmpje zit inmiddels aan bijna 1,8 miljoen kijkers.

Niets van dat: de trailer blijkt een creatie te zijn van het team achter Zondag met Lubach, een satirische nieuwstalkshow die al enkele jaren in Nederland loopt. De stunt fungeert als aankondiging van het nieuwe seizoen, dat op 10 september van start gaat.

Het is niet de eerste keer dat Lubach een viral scoort. Het filmpje waarmee hij Nederland wilde voorstellen aan Amerikaans president Donald Trump zit inmiddels aan ruim 25 miljoen views.