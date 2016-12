Animatiereeks Mijn ridder en ik verkocht aan Cartoon Network

Dat betekent dat de reeks zal worden uitgezonden op de ongeveer honderd kinderzenders van de groep wereldwijd. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds. "Mijn ridder en ik" debuteert op 2 januari in de Verenigde Staten als "My knight and me". Bij ons loopt de reeks vanaf de kerstvakantie op Ketnet.

In "Mijn ridder en ik" komen de epische avonturen van een kleurrijk trio ridders aan bod. De reeks is een spin-off van de korte animatiefilm "850 meters" die Christiaen in 3013 realiseerde en uitgroeide tot een groot internationaal succes. De regisseur tekende eerder al voor de reeks "Plankton invasion", die op humoristische wijze het thema milieuvervuiling aan de kaak stelt.

Dat "Mijn ridder en ik" voet aan de grond krijgt in de Verenigde Staten via Cartoon Network is uitzonderlijk. "Het gebeurt enorm zelden dat een Europese reeks op een belangrijk Amerikaans televisienetwerk uitgezonden wordt", zegt Christiaen. "En al zeker wanneer het gaat om een Belgisch-Franse animatiereeks."

"Mijn ridder en ik" telt 52 afleveringen van telkens 11 minuten en is gericht op kinderen van 6 tot 11 jaar. (Belga)