Alweer een grote vis: Netflix haalt bedenker van Glee binnen

Murphy is de geestelijke vader van onder meer Nip/Tuck, Glee, American Horror Story en Feud. Daarnaast was hij de producer van The People v. O. J. Simpson: American Crime Story. Met Netflix sloot hij een vijfjarencontract ter waarde van 300 miljoen dollar (270 miljoen euro).

Dat de tv-maker zou weggaan bij 21st Century Fox, leek lang onwaarschijnlijk, ook al maakte hij al series voor Netflix als The Politician. Dat Disney het bedrijf onlangs voor 14 miljard euro kocht, zou de overstap versneld hebben. Murphy vertelde Disneybaas Bob Iger naar eigen zeggen dat hij bezorgd was dat hij Mickey Mouse een rol moest geven in American Horror Story, kortom dat hij de scherpe randjes van zijn reeksen zou moeten afvijlen.

Met zijn charge volgt Murphy Shonda Rhimes, de producer van Grey's Anatomy die afgelopen herfst een lucratieve overeenkomst met Netflix tekende en daarmee Disney/ABC verliet na vijftien jaar.

Murphy's nieuwe werkgever is alvast opgetogen. 'Zijn series hebben de culturele tijdsgeest beïnvloed, genres heruitgevonden en de loop van de televisiegeschiedenis veranderd', zegt Ted Sarandos, creatieve baas van Netflix.