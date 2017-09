Allah in Europa: een zoektocht in de loopgraaf van deze tijd

Tien jaar na De weg naar Mekka gaat Jan Leyers in de achtdelige reeks Allah in Europa op zoek naar het gezicht van de islam in Europa. 'Als de dood van achtduizend moslims één ding bewijst, is dat er niet zo veel nodig is om de boel te laten ontploffen.'