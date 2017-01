Agent Dale Cooper duikt op in de nieuwe Twin Peaks-teaser

Enkele dagen nadat bekend werd gemaakt dat de nieuwe Twin Peaks-reeks - waarvan oorspronkelijk in 1990 en 19991 30 afleveringen werden uitgezonden - op 21 mei in première zou gaan met een twee uur durende aflevering, werd een nieuwe teaser vrijgegeven. Ditmaal wordt gefocust op Kyle MacLachlan in de rol van de geliefde Special Agent Dale Cooper.

In de nieuwe reeks verschijnt haast de volledige originele cast van de reeks en de film Twin Peaks: Fire Walk With Me op het appel, naast nieuwkomers als Eddie Vedder, Trent Reznor, Naomi Watts, Amanda Seyfried...

De nieuwe reeks, die in totaal 18 uur beslaat , werd volledig geregisseerd door David Lynch, die - zoals uit een eerdere teaser blijkt - ook de rol van FBI bureauchef Gordon Cole opnieuw voor zijn rekening neemt.

In de 30-seconden durende clip, op muziek van Angelo Badalamenti wordt duidelijk dat ook Kyle MacLachlan opnieuw zijn kenmerkende zwarte pak aantrekt om FBI Special Agent Dale Cooper gestalte te geven.