'Afscheid' op Eén: 'Zwijgen is een ondergewaardeerde kunst, zeker bij reportagemakers'

Tine Hens keek naar de eerste aflevering van de nieuwe reeks van Karine Claassen. 'Telkens als een reportagemaker al te uitdrukkelijk aan het woord komt of in beeld verschijnt, besluipt een mens de vraag over wie dergelijke reportages werkelijk gaan.'